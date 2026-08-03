Trauer um die KAC-Legende Josef „Sepp“ Puschnig

Unter anderem wurde die zweite Eishalle 1997 in Klagenfurt nach ihm benannt, „1999 wurde er als erster österreichischer Spieler in die IIHF Hall of Fame aufgenommen. Der Österreichische Eishockeyverband zeichnete ihn 2012 als seinen ‚Jahrhundertspieler‘ aus, sein Heimatverein EC-KAC zog 2016 das Banner mit seiner Rückennummer sieben unter das Dach der damaligen Stadthalle und vergibt die Nummer seither nicht mehr“, so der KAC.