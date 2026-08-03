Ritterspiele holen das Mittelalter nach Kärnten

Wenn in Kärnten Geldmünzen zu Talern werden und man nicht mit „Hallo“, sondern mit „Seid gegrüßt“ empfangen wird, kann das nur einen Grund haben: die jährlichen Ritterspiele auf der Burg Someregg in Seeboden starten.
Seit der feierlichen Eröffnung am Samstag können Interessierte bis 23. August auf der Burg Someregg in die Welt des Mittelalters eintauchen. Teil des dreiwöchigen Spektakels ist unter anderem auch der Mittelaltermarkt, der im Vergleich zum Vorjahr um einige Stände erweitert wurde.
Besucher können dort bei freiem Eintritt Speisen und Getränke konsumieren sowie traditionelle Handwerkskunst bestaunen. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, selbst Münzen zu prägen und Messer gravieren zu lassen.
Die jüngsten Besucher können zudem beim Ponyreiten, Kinderschminken und bei diversen Spielstationen voll auf ihre Kosten kommen. Für mittelalterliche Stimmung am Burgareal sorgen außerdem verschiedene Musikgruppen und Gaukler.
Der unangefochtene Höhepunkt der Ritterspiele sind die Ritterturniere, die einmal täglich, bzw. von Donnerstag bis Sonntag sogar zweimal täglich stattfinden. Diese sind kostenpflichtig und bieten dafür zwei Stunden lang (inklusive Pause) spannende Unterhaltung. Die Geschichte hinter der Show ist wie jedes Jahr neu und beinhaltet heuer zum ersten Mal einen Drachen.
1. bis 23. August
Ritterturnier in der Mittelalterarena
(ca. 2 Stunden inkl. Pause):
Dienstag und Mittwoch: 17:30 Uhr
Donnerstag bis Samstag: 15:00 und 19:00 Uhr
Sonntag und Feiertag: 11:30 und 17:30 Uhr
Von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen finden die Ritterspiele zweimal täglich statt. Montag Ruhetag.
Mittelaltermarkt & Gauklerei:
Dienstag bis Samstag ab 13 Uhr
Sonntag und Feiertag ab 10 Uhr
Eine andere Facette des Mittelalters wird im Foltermuseum auf dem Burgareal gezeigt. Im Rahmen der Ritterspiele ist es Besuchern möglich, an geführten Touren durch das Museum teilzunehmen.
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