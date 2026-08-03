Ritterspiele holen das Mittelalter nach Kärnten

Der unangefochtene Höhepunkt der Ritterspiele sind die Ritterturniere, die einmal täglich, bzw. von Donnerstag bis Sonntag sogar zweimal täglich stattfinden. Diese sind kostenpflichtig und bieten dafür zwei Stunden lang (inklusive Pause) spannende Unterhaltung. Die Geschichte hinter der Show ist wie jedes Jahr neu und beinhaltet heuer zum ersten Mal einen Drachen.