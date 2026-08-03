Fahrzeug ging nach Alko-Unfall in Flammen auf

Mitten in der Nacht heulten in Bodensdorf die Sirenen. Ein Fahrzeug ging nach einem Unfall in Flammen auf. Von der Lenkerin fehlte zunächst jede Spur. Die 28-Jährige konnte schließlich im Krankenhaus in Villach angetroffen werden – sie ist ihren Führerschein los.
Kurz nach Mitternacht kam die 28-Jährige mit ihrem Fiat auf der Ossiacher Bundesstraße beim Abbiegen zu weit nach rechts und prallte gegen einen Randstein. Dabei drehte sich das Fahrzeug einmal um die eigene Achse, ehe es zum Stillstand kam.
Auto geriet nach Crash in Brand
„Unmittelbar nach dem Unfall geriet der Motorraum des Pkw in Brand. Ein Zeuge konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.
Als die Einsatzkräfte schließlich an der Unfallstelle eintrafen, fehlte von der Lenkerin zunächst jede Spur. „Die 28-Jährige befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr an der Unfallstelle, sondern war bereits von einer Angehörigen in das LKH Villach gebracht worden“, erklärt die Landespolizeidirektion Kärnten.
Die 28-Jährige erlitt beim Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Ein Alko-Test ergab eine leichte Alkoholisierung. Der Kärntnerin wurde noch im Spital der Führerschein abgenommen.
Neben der Polizei standen auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Bodensdorf und Sattendorf mit vier Fahrzeugen und 25 Kräften im Einsatz.
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