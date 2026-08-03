Fahrzeug ging nach Alko-Unfall in Flammen auf

Als die Einsatzkräfte schließlich an der Unfallstelle eintrafen, fehlte von der Lenkerin zunächst jede Spur. „Die 28-Jährige befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr an der Unfallstelle, sondern war bereits von einer Angehörigen in das LKH Villach gebracht worden“, erklärt die Landespolizeidirektion Kärnten.