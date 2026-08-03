Wie sicher sind wir in Europa, Herr Neumann?

Peter Neumann lehrt am King’s College London und gilt als einer der renommiertesten Terrorismusforscher der Welt. Trotz des Anschlags in Berlin seien islamistische Attentate in Europa nach der Zerschlagung des IS insgesamt weniger geworden, sagt er. Gleichzeitig hätten sich die Bedrohungen grundlegend verändert: Neben dem Links- und Rechtsextremismus warnt Neumann vor russischen Sabotageakten, iranischem Staatsterror und der Hamas. Als eine der größten Gefahren der Zukunft nennt er den Einsatz künstlicher Intelligenz durch Terrororganisationen. Dennoch gibt er leichte Entwarnung.