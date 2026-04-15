Öl-Preis reagiert
Darum ist Trump schlimmer als jede bisherige Krise
Wie abhängig die Welt vom Öl aus dem Nahen Osten ist, zeigt sich derzeit an den heimischen Zapfsäulen. Wie leicht der Preis für ein Barrel Rohöl zu beeinflussen ist, zeigt wiederum Donald Trump. Krone+ hat sich angesehen, wie stark diverse Krisen den Preis beeinflussten und warum der US-Präsident schlimmer als jede Krise ist.
Krisen hat es immer gegeben. Krisen wird es immer geben. Die Auslöser sind dabei immer unterschiedlich. Waren es bei der ersten Ölkrise in den 1970er-Jahren noch die Folgen des Jom-Kippur-Krieges und bei der zweiten Ölkrise 1980 die Islamische Revolution im Iran und dem folgenden Angriff des Iraks auf den Iran gewesen, so erschütterte 2008 ein aufgeblähter Immobilienmarkt in den USA den Finanzmarkt und damit auch den Ölpreis. Eine drohende Rezession in der Eurozone, ausgelöst durch finanzielle Schwierigkeiten der Spanier, Italiener, Griechen, Irländer und Portugiesen, ließ den Ölpreis erstmals über die 100-Dollar-Marke steigen. Die Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krieg sorgten für weitere Preisexplosionen am Öl-Weltmarkt.
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