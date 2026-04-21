Zwei Patienten tot: Kärntner Arzt droht Haftstrafe

Die Vorwürfe gegen den mittlerweile pensionierten Arzt haben es in sich. Laut Staatsanwältin Ines Küttler soll der 69-Jährige – er arbeitete sowohl in einem Krankenhaus als auch in der Wahlarztpraxis, war bekannt und bei seinen Patienten auch beliebt – über mindestens 18 Jahre hinweg Tausende Menschen mit fragwürdigen Infusionen behandelt haben.