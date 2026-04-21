Zwei Patienten tot: Kärntner Arzt droht Haftstrafe

Am Mittwoch startet am Klagenfurter Landesgericht ein außergewöhnlicher Prozess gegen einen bekannten Kärntner Mediziner. Er soll über viele Jahre hinweg Patienten mit alchemistischen Essenzen behandelt haben – zwei Menschen sind tot, weitere 6548 (!) seien durch Infusionen in großer Gefahr gewesen.
Die Vorwürfe gegen den mittlerweile pensionierten Arzt haben es in sich. Laut Staatsanwältin Ines Küttler soll der 69-Jährige – er arbeitete sowohl in einem Krankenhaus als auch in der Wahlarztpraxis, war bekannt und bei seinen Patienten auch beliebt – über mindestens 18 Jahre hinweg Tausende Menschen mit fragwürdigen Infusionen behandelt haben.
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