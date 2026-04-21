Julia Grabher kämpft in Madrid um wichtige Punkte

In der WTA-Weltrangliste rutschte ÖTV-Ass Julia Grabher zuletzt aus den Top-100. In Madrid will die Dornbirnerin nun einen ersten Schritt zurück machen. Dabei trifft sie in Runde eins des Hauptfeldes aber auf eine ehmalige Nummer zwei der Welt.
Weil Ländle-Ass Julia Grabher ihre starken Ergebnisse aus dem Vorjahr in diesem Jahr bisher nicht komplett kompensieren konnte, fiel die Dornbirnerin in der WTA-Weltrangliste zuletzt aus den Top-100, wird derzeit im Live-Ranking auf Rang 121 geführt.
Um den Sprung zurück wieder zu schaffen, braucht die 29-Jährige gute Ergebnisse – heute spielt Grabher in Runde eins des WTA-1000-Turniers in Madrid (Sp) gegen Lokalmatadorin Paula Badosa (Sp/WTA-Nr. 97), die im April 2022 noch die Nummer zwei der Weltrangliste war.
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