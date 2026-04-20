Trauer und Wut nach Bluttat mit 8 toten Kindern

„Ich sagte ihm: ,Du kannst das schaffen, Mann. Egal, was du durchmachst, du kannst es überwinden‘“, erklärte sein Stiefvater Marcus Jackson in einem Interview. „Dann erinnere ich mich, dass er zu mir sagte: ,Manche Menschen besiegen ihre Dämonen nie.‘“ Der Stiefvater erklärte jedoch, selber nicht genau zu wissen, welche Probleme E. mit seiner Ehefrau gehabt habe. Die beiden waren seit 2024 verheiratet.