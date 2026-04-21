Thermenbahn: Nur fünf Fahrgäste, aber viel Wehmut

Der Bahnhof Fehring kann sich sehen lassen. Es gibt einen modernen Warteraum, am Bahnsteig fahren Intercity-Züge aus Ungarn ein – und der Parkplatz ist am Montagmorgen bummvoll. Fehring gilt als Knotenpunkt zwischen der steirischen Ostbahn und der Thermenbahn, die über Friedberg nach Wien führt – noch, muss man dazusagen.