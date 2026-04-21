Thermenbahn: Nur fünf Fahrgäste, aber viel Wehmut

Kürzlich wurde ein ÖBB-internes Dokument veröffentlicht, das von der Auflassung der Thermenbahn zwischen Hartberg und Fehring handelt. Viele in der Region wünschen sich aber genau das Gegenteil – nämlich die Attraktivierung der Strecke. Wir haben uns vor Ort unser eigenes Bild gemacht.
Der Bahnhof Fehring kann sich sehen lassen. Es gibt einen modernen Warteraum, am Bahnsteig fahren Intercity-Züge aus Ungarn ein – und der Parkplatz ist am Montagmorgen bummvoll. Fehring gilt als Knotenpunkt zwischen der steirischen Ostbahn und der Thermenbahn, die über Friedberg nach Wien führt – noch, muss man dazusagen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.