„Gezielter Angriff“
Mann schoss in Ruinenstadt um sich: Touristin tot
Ein Mann hat in der bei Urlaubern sehr beliebten Ruinenstadt Teotihuacán in Mexiko eine kanadische Touristin erschossen und weitere Menschen verletzt.
Der Vorfall ereignete sich zur Mittagszeit. Unter den Verletzten ist auch ein Kind, das von einer Kugel im Beckenbereich getroffen wurde.
Auch die anderen Verletzten wurden Schüsse verletzt, darunter eine Kanadierin, ein Russe, ein Niederländer und drei Kolumbianer.
Den ersten Ermittlungen zufolge „scheint es sich um einen gezielten Angriff zu handeln“, sagte der Sicherheitsminister des Bundesstaates Mexiko, Cristóbal Castañeda.
Behörden teilten mit, auf dem Gelände „eine Schusswaffe, eine Stichwaffe (Messer) und Munition“ gefunden zu haben. Der Täter habe sich das Leben genommen.
Touristen gehen in Deckung
Auf Videos, die in Onlinenetzwerken verbreitet wurden, war zu sehen, wie der maskierte Täter von der Mondpyramide aus mehrere Schüsse abgibt, während Touristen sich weiter unten in Deckung bringen.
Die Ruinen von Teotihuacán, zu denen unter anderem die Mond- und die Sonnenpyramiden gehören, zählen zu den beliebtesten Touristenattraktionen in Mexiko. Die rund 50 Kilometer von der Hauptstadt Mexiko-Stadt entfernt gelegene Anlage gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.
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