Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Gezielter Angriff“

Mann schoss in Ruinenstadt um sich: Touristin tot

Ausland
21.04.2026 06:41
Laut einem Bericht des Sicherheitsministeriums des Bundesstaates Mexiko wurden mindestens neun ...
Laut einem Bericht des Sicherheitsministeriums des Bundesstaates Mexiko wurden mindestens neun Menschen verletzt, die meisten von ihnen durch Schüsse.(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Mann hat in der bei Urlaubern sehr beliebten Ruinenstadt Teotihuacán in Mexiko eine kanadische Touristin erschossen und weitere Menschen verletzt. 

0 Kommentare

Der Vorfall ereignete sich zur Mittagszeit. Unter den Verletzten ist auch ein Kind, das von einer Kugel im Beckenbereich getroffen wurde. 

Auch die anderen Verletzten wurden Schüsse verletzt, darunter eine Kanadierin, ein Russe, ein Niederländer und drei Kolumbianer. 

Die Polizei sowie die Nationalgarde sind im Einsatz, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Die Polizei sowie die Nationalgarde sind im Einsatz, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.(Bild: AFP/HANDOUT)

Den ersten Ermittlungen zufolge „scheint es sich um einen gezielten Angriff zu handeln“, sagte der Sicherheitsminister des Bundesstaates Mexiko, Cristóbal Castañeda.

Behörden teilten mit, auf dem Gelände „eine Schusswaffe, eine Stichwaffe (Messer) und Munition“ gefunden zu haben. Der Täter habe sich das Leben genommen.

Aufnahmen wie diese zeigen in sozialen Netzwerken Rettungskräfte, die eine in ein weißes Laken ...
Aufnahmen wie diese zeigen in sozialen Netzwerken Rettungskräfte, die eine in ein weißes Laken gehüllte Leiche von der Pyramide hinuntertragen.(Bild: EPA/Madla Hartz)

Touristen gehen in Deckung
Auf Videos, die in Onlinenetzwerken verbreitet wurden, war zu sehen, wie der maskierte Täter von der Mondpyramide aus mehrere Schüsse abgibt, während Touristen sich weiter unten in Deckung bringen. 

Die Ruinen von Teotihuacán, zu denen unter anderem die Mond- und die Sonnenpyramiden gehören, zählen zu den beliebtesten Touristenattraktionen in Mexiko. Die rund 50 Kilometer von der Hauptstadt Mexiko-Stadt entfernt gelegene Anlage gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
21.04.2026 06:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine