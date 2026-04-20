Plötzlich steht ein Heißluftballon im Garten

Bewohner registrierten ungewöhnliche Bewegung

Nach Angaben der Betroffenen und Medienberichten hatten Anrainer in dem Viertel zwar bereits zuvor gelegentlich Heißluftballons in der Ferne gesehen, dass jedoch ein Ballon tatsächlich im eigenen Garten landen könnte, war für die Familie völlig unerwartet. „Sie waren sehr freundlich“, schilderte der Hausbesitzer später die Situation. Gleichzeitig sei es schwer gewesen, zu begreifen, was sich gerade vor ihren Augen abspielte.