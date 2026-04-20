Familie fassungslos
Plötzlich steht ein Heißluftballon im Garten
Ein ruhiger Samstagmorgen in einem Wohngebiet im kalifornischen Temecula nimmt plötzlich eine filmreife Wendung: Im Garten einer Familie setzt unvermittelt ein Heißluftballon zur Landung an – mit 13 Menschen an Bord. Was wie eine Szene aus einem Animationsfilm wirkt, sorgt bei den Hausbesitzern für Staunen und Unglauben zugleich.
Die Bewohner registrierten zunächst gar nicht, dass sich ein Fluggerät ihrem Grundstück nähert. Erst die Bewegungserkennung ihrer Überwachungskamera sowie ein überraschender Besuch an der Haustür machten klar, was gerade passierte: Ein Heißluftballon war auf ihrem Grundstück gelandet. Trotz der ungewöhnlichen Situation blieb es ruhig – weder kam es zu Verletzungen noch zu Schäden.
Bewohner registrierten ungewöhnliche Bewegung
Nach Angaben der Betroffenen und Medienberichten hatten Anrainer in dem Viertel zwar bereits zuvor gelegentlich Heißluftballons in der Ferne gesehen, dass jedoch ein Ballon tatsächlich im eigenen Garten landen könnte, war für die Familie völlig unerwartet. „Sie waren sehr freundlich“, schilderte der Hausbesitzer später die Situation. Gleichzeitig sei es schwer gewesen, zu begreifen, was sich gerade vor ihren Augen abspielte.
13 Passagiere müssen aussteigen
Im Garten standen schließlich 13 Passagiere im Korb des Ballons, die den ungewöhnlichen Landeort ebenfalls zunächst verarbeiten mussten. Währenddessen versammelten sich auch Nachbarn, die durch das Geschehen aufmerksam geworden waren.
Auch laut NBC News habe der Pilot aufgrund nachlassender Winde eine Notlandung einleiten müssen. Der Ballon habe daraufhin an Höhe verloren und sei schließlich im Wohngebiet auf dem Grundstück der Familie gelandet.
Rettungsaktion dauert rund zwei Stunden
Die Passagiere hätten den Korb verlassen müssen, während zusätzliche Ausrüstung organisiert wurde, um den Ballon wieder startklar zu machen. Erst danach konnte das Luftfahrzeug wieder angehoben und aus dem Garten in Richtung Straße gebracht und schließlich abtransportiert werden. Insgesamt habe der Einsatz rund zwei Stunden gedauert.
Staunen bei Anrainern und Nachbarn
Der Vorfall entwickelte sich rasch zum lokalen Spektakel. Nachbarn kamen zusammen, um die ungewöhnliche Szene zu beobachten – viele hatten die Hausbesitzer zuvor noch nie persönlich getroffen. Der Vergleich mit einer Szene aus dem Pixar-Film „Oben“ fiel dabei mehrfach.
Am Ende blieb vor allem Erleichterung: Niemand wurde verletzt, und auch am Grundstück entstand kein Schaden. Für die Familie dürfte der Morgen dennoch lange in Erinnerung bleiben – ebenso wie die Erkenntnis, dass ein Heißluftballon im eigenen Garten zwar unwahrscheinlich, aber eben nicht unmöglich ist.
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