Video zeigt: US-Marines entern iranischen Tanker

Straße von Hormuz wieder dicht

Mehrere Schiffe berichteten anschließend von einem Funkspruch der iranischen Marine, in dem die erneute Schließung der Straße von Hormuz bekannt gegeben wurde. „Achtung an alle Schiffe: Wegen des Versäumnisses der US-Regierung, ihre Verpflichtungen in den Verhandlungen zu erfüllen, erklärt der Iran die Straße von Hormuz wieder für vollständig geschlossen“, hieß es in der Durchsage.