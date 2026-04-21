Madonna vermisst Kostüme nach Coachella-Auftritt

Madonna (67) vermisst nach ihrem Auftritt beim Musikfestival Coachella mehrere Kostüme und bietet einen Finderlohn an. Abhandengekommen seien ein Jackett, ein Korsett, ein Kleid sowie weitere Kleidungsstücke aus ihrem Fundus, schrieb Madonna in einer Instagram-Story am Montagabend (Ortszeit).