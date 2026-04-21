Madonna vermisst Kostüme nach Coachella-Auftritt

Madonna (67) vermisst nach ihrem Auftritt beim Musikfestival Coachella mehrere Kostüme und bietet einen Finderlohn an. Abhandengekommen seien ein Jackett, ein Korsett, ein Kleid sowie weitere Kleidungsstücke aus ihrem Fundus, schrieb Madonna in einer Instagram-Story am Montagabend (Ortszeit).
Auf Instagram-Bildern ist die Sängerin in einem pinken und einem lavendelfarbenen Outfit zu sehen.
„Teil meiner Geschichte“
„Das sind nicht einfach nur Kleider, sie sind Teil meiner Geschichte“, schrieb Madonna, die am Freitag überraschend mit US-Popstar Sabrina Carpenter (26) im US-Bundesstaat Kalifornien auf der Bühne stand. Dort sangen die beiden gemeinsam Madonnas Klassiker „Like a Prayer“.
Neues Album kommt im Juli
Madonna war erstmals 2006 bei Coachella aufgetreten; 2015 hatte sie dort einen Gastauftritt bei Rapper Drake.
Vor Kurzem hatte die Musikerin ein neues Album angekündigt – das erste seit rund sieben Jahren. „Confessions on a Dance Floor: Part II“ soll am 3. Juli erscheinen.
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