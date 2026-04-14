Wie China binnen Wochen neue Inseln aufschüttet

Wo einst knapp unter der Wasseroberfläche Korallenriffe Fischschwärmen Zuflucht boten, stehen heute chinesische Militärbasen, Außenposten mit Landebahnen und teils ganze Dörfer mit Schulen und Einkaufszentren. Peking baut im Südchinesischen Meer, sehr zum Missfallen der übrigen Anrainer, seit Jahren künstliche Inseln, um seine Hoheitsgewässer zu vergrößern und den chinesischen Einflussbereich zu erweitern. Zuletzt wurde binnen weniger Wochen vor der Küste Vietnams eine neue Insel aufgeschüttet. Krone+ zeigt, wie die Chinesen dabei vorgingen.