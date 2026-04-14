Machtkampf im Pazifik
Wie China binnen Wochen neue Inseln aufschüttet
Während die Welt auf den Persischen Golf und die Straße von Hormuz blickt, hat China in den letzten Wochen im Indopazifik Tatsachen geschaffen und vor der vietnamesischen Küste blitzschnell eine künstliche Insel errichtet. Krone+ verrät Ihnen, wie die Chinesen vorgingen, wie Hanoi dagegenhält – und was sich Peking von den neuen Inseln verspricht.
Wo einst knapp unter der Wasseroberfläche Korallenriffe Fischschwärmen Zuflucht boten, stehen heute chinesische Militärbasen, Außenposten mit Landebahnen und teils ganze Dörfer mit Schulen und Einkaufszentren. Peking baut im Südchinesischen Meer, sehr zum Missfallen der übrigen Anrainer, seit Jahren künstliche Inseln, um seine Hoheitsgewässer zu vergrößern und den chinesischen Einflussbereich zu erweitern. Zuletzt wurde binnen weniger Wochen vor der Küste Vietnams eine neue Insel aufgeschüttet. Krone+ zeigt, wie die Chinesen dabei vorgingen.
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