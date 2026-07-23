Trump attackierte mit fliegendem Bomber-Giganten

Trump droht mit weiteren Angriffen

Trotz der verstärkten US-Angriffe zeigt der Iran bisher keine Anzeichen eines Kurswechsels in der Auseinandersetzung um die Straße von Hormuz. Nach Angaben von US-Vertretern setzt Teheran seine Angriffe auf amerikanische Stützpunkte in der Region fort. Während einige Militärvertreter die iranischen Fähigkeiten rund um die Meerenge bereits als stark eingeschränkt einschätzen, warnen andere davor, dass der Iran weiterhin Schiffe angreifen könne.