Italien: Tausenden Hunden droht Leben im Tierheim

Mit dem nationalen Preis „Animali in Città“ („Tiere in der Stadt“) zeichnet Legambiente zudem Gemeinden aus, die sich besonders für den Umgang mit Tieren engagieren. An der Spitze stehen San Giovanni in Persiceto bei Bologna und Modena, die als einzige Städte die höchste Bewertungsstufe erreichten. Dahinter folgen Piacenza und Bozen. Unter den Großstädten belegte Neapel einen Spitzenplatz.