Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Extrem hohe Kosten

Italien: Tausenden Hunden droht Leben im Tierheim

Ausland
23.07.2026 12:10
Landesweit wird die Zahl der Tiere, denen ein langfristiger oder lebenslanger Aufenthalt im ...
Landesweit wird die Zahl der Tiere, denen ein langfristiger oder lebenslanger Aufenthalt im Tierheim droht, in Italien auf über 14.000 geschätzt.(Bild: Andrii Savchenko)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mehr als 14.000 Hunde könnten langfristig oder sogar lebenslang in italienischen Tierheimen bleiben. Die Hauptgründe: das Aussetzen von Tieren in der Ferienzeit, unkontrollierte Privatzucht, Online-Handel und mangelnde Grundkenntnisse vieler Halter.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Einem aktuellen Bericht zufolge, der sich auf die Lage in 221 Gemeinden stützt, fanden im Jahr 2025 mehr als zwei von zehn Hunden, die in kommunale Tierheime aufgenommen wurden, kein neues Zuhause. Katzen, Reptilien, Nagetiere oder Vögel wurden im Bericht nicht berücksichtigt.

Kosten bis 2550 Euro
Die Folgen seien nicht nur für die Hunde schwerwiegend, sondern auch für die öffentliche Hand kostspielig. Die Unterbringung eines Hundes in einem Tierheim verursache durchschnittlich Kosten zwischen 1300 und 2550 Euro.

Lesen Sie auch:
Madox verdient eine zweite Chance.
Krone Tierecke
Diese Vierbeiner suchen noch ein neues Zuhause
28.02.2025
Zu viele Einsätze
Tierheim sucht dringend Helfer für Notfälle
29.06.2026

Der Verband fordert einen nationalen Fonds für grundlegende tiermedizinische Versorgung, eine Senkung der Mehrwertsteuer auf tierärztliche Leistungen – von 22 auf zehn Prozent –, sowie eine bessere Vernetzung von Tierregister, Gesundheits- und Sozialdiensten. 

Mit dem nationalen Preis „Animali in Città“ („Tiere in der Stadt“) zeichnet Legambiente zudem Gemeinden aus, die sich besonders für den Umgang mit Tieren engagieren. An der Spitze stehen San Giovanni in Persiceto bei Bologna und Modena, die als einzige Städte die höchste Bewertungsstufe erreichten. Dahinter folgen Piacenza und Bozen. Unter den Großstädten belegte Neapel einen Spitzenplatz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
23.07.2026 12:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf