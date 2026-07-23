Nachts in Park
Mann mit Machete und Baseballschläger attackiert
Hinterhältige Attacke auf einen 27-Jährigen in einem Park in Berlin! Unvermittelt schlug ein Täter dem Mann eine Machete gegen den Kopf, danach prügelten weitere Angreifer mit einem Baseballschläger auf ihn ein. Das Opfer wurde schwer verletzt.
Der brutale Überfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag gegen 0.30 Uhr auf einer Grünfläche am Halleschen Ufer im Bezirk Kreuzberg.
Das Opfer war laut Recherchen der „Berliner Zeitung“ dort mit einer Begleiterin unterwegs, als ein Unbekannter den 27-Jährigen ansprach und in ein Gespräch verwickelte.
Situation eskalierte
Dann eskalierte die Situation: Der Fremde schlug dem Mann unvermittelt mit einer Machete gegen die Stirn. Weitere unbekannte Männer kamen hinzu und schlugen mit Gegenständen, darunter ein Baseballschläger, auf den Oberkörper des Mannes ein.
Anschließend flüchteten die Täter. Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den Verletzten mit Kopf- und Oberkörperverletzungen (u.a. eine Platzwunde) zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen.
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