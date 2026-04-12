„Es gibt keine Chance mehr, etwas aufzubauen“

Die Mittelschicht trägt in Österreich die größte Last. Sie bildet das Rückgrat der Gesellschaft, indem sie durch ihre Arbeit maßgeblich zur Wirtschaftsleistung beiträgt. Sie finanziert über Steuern und Abgaben einen Großteil des Sozialstaats. Aber jetzt geht dem Mittelstand wegen der hohen Kosten die Luft aus. Teuerungen und Krisen sind eine große Herausforderung.