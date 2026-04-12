„Es gibt keine Chance mehr, etwas aufzubauen“

Mietpreis-Explosion, das Wohnen kostet zu viel Geld. Auch dem Mittelstand geht bei uns die Puste aus. Die Steuerlast ist erdrückend, es bleibt vom Lohn nichts mehr übrig. Die „Krone“ machte in Klagenfurt einen Faktencheck.
Die Mittelschicht trägt in Österreich die größte Last. Sie bildet das Rückgrat der Gesellschaft, indem sie durch ihre Arbeit maßgeblich zur Wirtschaftsleistung beiträgt. Sie finanziert über Steuern und Abgaben einen Großteil des Sozialstaats. Aber jetzt geht dem Mittelstand wegen der hohen Kosten die Luft aus. Teuerungen und Krisen sind eine große Herausforderung.
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