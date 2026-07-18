Lungauer Feuerwehren bekämpften Waldbrand

Im Lungau stand Samstagfrüh ein Waldstück in Flammen: Drei Feuerwehren bekämpften den Brand im steilen Gelände im Gemeindegebiet von Thomatal. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Arbeiten. Die Löschmannschaften konnten noch am Vormittag „Brand aus“ geben.
„Das Gelände ist sehr steil. Unsere Einsatzkräfte arbeiten mit Löschrucksäcken“, berichtetr Thomas Keidel von der Feuerwehr über den kräfteraubenden Einsatz im Thomataler Ortsteil Schönfeld an der Grenze zu Kärnten. Das Gebiet ist rund 300 Quadratmeter groß.
Rund 50 Einsatzkräfte von den Feuerwehren Thomatal, Mauterndorf und Ramingstein brachten die Flammen unter Kontrolle. Unterstützt wurden sie vom Polizeihubschrauber aus der Luft. Der Brand war noch am Vormittag gelöscht. Ursache war ein Blitzschlag, wie Schäden an einem Baum klar zeigen.
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