Lungauer Feuerwehren bekämpften Waldbrand

Rund 50 Einsatzkräfte von den Feuerwehren Thomatal, Mauterndorf und Ramingstein brachten die Flammen unter Kontrolle. Unterstützt wurden sie vom Polizeihubschrauber aus der Luft. Der Brand war noch am Vormittag gelöscht. Ursache war ein Blitzschlag, wie Schäden an einem Baum klar zeigen.