Mitarbeiter der Deutschen Bahn aus Zug gestürzt

Dabei stürzte der 26-Jährige auf der Höhe von Ettlingen-Bruchhausen (Baden-Württemberg) gegen die Zugtür, die aus ihrer Verankerung gerissen wurde. Der Mann wurde dadurch aus dem Regionalzug geschleudert und schwer verletzt. Am Samstag hieß es, dass sein Zustand weiter kritisch sei. Der Fahrgast, der bei dem Vorfall mutmaßlich betrunken war, wurde festgenommen und befindet sich derzeit in Gewahrsam.