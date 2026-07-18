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Täter auf der Flucht

19-Jähriger kämpft nach Messerattacke um Leben

Wien
18.07.2026 11:15
Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nach dem Täter wurde gefahndet (Symbolbild).
Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nach dem Täter wurde gefahndet (Symbolbild).(Bild: APA/Hans Punz (Symbolbild))
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Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 19-Jähriger in der Nacht auf Samstag im Zuge eines Streits mit einem bis dato Unbekannten in Wien davongetragen. Das Opfer erlitt mehrere Stichverletzungen, der Angreifer ergriff die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

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Der 19-Jährige war mit dem unbekannten Mann kurz nach Mitternacht am Laubeplatz in Favoriten in Streit geraten – worum es dabei ging, ist unklar. Plötzlich zückte der Unbekannte einen spitzen Gegenstand und attackierte sein Gegenüber – das Opfer erlitt mehrere Stichverletzungen und sank blutend zu Boden. Passanten alarmierten die Einsatzkräfte, der Angreifer ergriff die Flucht und rannte die Alxingergasse stadtauswärts davon.

WEGA-Beamte leisteten Erste Hilfe
Zwischenzeitlich trafen WEGA-Beamte an Ort und Stelle ein und leisteten bis zum Eintreffen der Berufsrettung Erste Hilfe. „Der 19-Jährige wurde anschließend in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Es besteht Lebensgefahr“, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Samstag.

Eine Fahndung nach dem Täter verlief vorerst ohne Erfolg. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden im Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 entgegengenommen.

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