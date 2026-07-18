19-Jähriger kämpft nach Messerattacke um Leben

Der 19-Jährige war mit dem unbekannten Mann kurz nach Mitternacht am Laubeplatz in Favoriten in Streit geraten – worum es dabei ging, ist unklar. Plötzlich zückte der Unbekannte einen spitzen Gegenstand und attackierte sein Gegenüber – das Opfer erlitt mehrere Stichverletzungen und sank blutend zu Boden. Passanten alarmierten die Einsatzkräfte, der Angreifer ergriff die Flucht und rannte die Alxingergasse stadtauswärts davon.