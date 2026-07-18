19-Jähriger kämpft nach Messerattacke um Leben

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 19-Jähriger in der Nacht auf Samstag im Zuge eines Streits mit einem bis dato Unbekannten in Wien davongetragen. Das Opfer erlitt mehrere Stichverletzungen, der Angreifer ergriff die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.
Der 19-Jährige war mit dem unbekannten Mann kurz nach Mitternacht am Laubeplatz in Favoriten in Streit geraten – worum es dabei ging, ist unklar. Plötzlich zückte der Unbekannte einen spitzen Gegenstand und attackierte sein Gegenüber – das Opfer erlitt mehrere Stichverletzungen und sank blutend zu Boden. Passanten alarmierten die Einsatzkräfte, der Angreifer ergriff die Flucht und rannte die Alxingergasse stadtauswärts davon.
WEGA-Beamte leisteten Erste Hilfe
Zwischenzeitlich trafen WEGA-Beamte an Ort und Stelle ein und leisteten bis zum Eintreffen der Berufsrettung Erste Hilfe. „Der 19-Jährige wurde anschließend in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Es besteht Lebensgefahr“, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Samstag.
Eine Fahndung nach dem Täter verlief vorerst ohne Erfolg. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden im Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 entgegengenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.