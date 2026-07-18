65-Jähriger prallte mit Luxus-SUV gegen Betonmast

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, stand vorerst nicht fest. Im Raum steht, dass es sich um einen medizinischen Notfall gehandelt hat, wie die Polizei auf „Krone“-Anfrage mitteilte. Hinweise auf eine Alkoholisierung des 65-jährigen Lenkers oder auf bewusstes Rasen wird demnach ausgeschlossen.