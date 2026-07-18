65-Jähriger prallte mit Luxus-SUV gegen Betonmast

Völlig zerstört wurde ein Luxus-SUV in der Nacht auf Samstag bei einem schweren Unfall in der Innsbrucker Bundesstraße in der Stadt Salzburg. Gegen 23 Uhr war hier ein 65-jähriger Tennengauer mit seinem Fahrzeug gegen einen Betonmast gefahren. Er wurde schwer verletzt.
Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, stand vorerst nicht fest. Im Raum steht, dass es sich um einen medizinischen Notfall gehandelt hat, wie die Polizei auf „Krone“-Anfrage mitteilte. Hinweise auf eine Alkoholisierung des 65-jährigen Lenkers oder auf bewusstes Rasen wird demnach ausgeschlossen.
Neben dem Lenker befanden sich keine weiteren Menschen im Fahrzeug. Und auch Unbeteiligte kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz waren neben der Polizei auch das Rote Kreuz, die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg und ein Abschleppdienst.
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