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Kasperl der Woche

Stadtrat ohne Ressort tanzt uns auf der Nase herum

Wien
12.04.2026 16:00
Peter Kraus schwingt das Tanzbein.
Peter Kraus schwingt das Tanzbein.(Bild: Krone KREATIV/Screenshot TikTok/PeterKraus)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Peter Kraus von den Grünen beweist gerne, dass er viel Tagesfreizeit hat. Subventioniert von den Wienern. Daher ist er unser Kasperl der Woche.

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Aus der Serie „Was machen unsere nicht amtsführenden Stadträte, die viel Geld verdienen, aber kein Ressort innehaben“, dürfen wir Ihnen heute Peter Kraus von den Grünen vorstellen – nicht zu verwechseln mit dem Musiker Peter Kraus, der im Gegensatz zu seinem politischen Namensvetter öfter den richtigen Ton trifft.

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