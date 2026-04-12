Stadtrat ohne Ressort tanzt uns auf der Nase herum

Aus der Serie „Was machen unsere nicht amtsführenden Stadträte, die viel Geld verdienen, aber kein Ressort innehaben“, dürfen wir Ihnen heute Peter Kraus von den Grünen vorstellen – nicht zu verwechseln mit dem Musiker Peter Kraus, der im Gegensatz zu seinem politischen Namensvetter öfter den richtigen Ton trifft.