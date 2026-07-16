Achtung! Betrüger lauerte Wiener in Garage auf

Ein Unbekannter nutzte die Gutmütigkeit eines „Krone“-Lesers aus. Auch andere könnten bereits darauf hereingefallen sein.
Als Florian R. Anfang Juli ein hilfesuchender Mann in einer Garage im 7. Bezirk ansprach, ahnte er nicht, was ihm blüht. Der Mann stand vor seinem mutmaßlich versperrten Auto und behauptete, die Zentralverriegelung habe von selbst abgeschlossen und Handy sowie Brieftasche seien im Kofferraum.
Der Mann, angeblich aus Salzburg, wirkte verzweifelt und bat um ein Telefon, um seinen Bruder zu kontaktieren. Doch der weilte in Hamburg. Schlussendlich bat er um Geld für die Zugfahrt in seine Heimat, um einen Ersatzschlüssel zu organisieren.
300 Euro weg
Erst war von 100 Euro die Rede, später einigten sich die Männer auf 300 Euro, um auch das Retourticket nach Wien zahlen zu können. Der Unbekannte habe seine Situation „sehr überzeugend dargestellt“, so R. Er versicherte ihm auch, die Schulden verlässlich zu überweisen.
Doch der Mann meldete sich nicht mehr. R. suchte daraufhin eine Polizeiinspektion in der Nähe auf. Dort erklärten die Beamten, dass er wohl nicht der Einzige sei, der auf den Trickbetrüger hineingefallen ist.
Auf „Krone“-Anfrage bestätigte die Polizei den Fall von Florian R. Die Ermittlungen würden laufen. Zu weiteren Vorfällen könne man sich derzeit nicht äußern. Sie warnt allerdings vor der sehr überzeugenden Masche.
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