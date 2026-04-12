Caroline Perron: Das sagt Falcos letzte Liebe

„Krone“: Liebe Frau Perron, Sie haben Falco 1996 in der Dominikanischen Republik kennengelernt. Was war Ihr erster Eindruck von ihm?

Caroline Perron: Zuerst einmal wusste ich nicht, dass er berühmt war. Das habe ich erst erfahren, als ich das erste Mal nach Wien gekommen bin. Er sagte mir nur, er sei Songwriter. Als ständig Menschen Autogramme von ihm wollten, bin ich skeptisch geworden.