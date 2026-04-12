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Im „Krone“-Interview

Caroline Perron: Das sagt Falcos letzte Liebe

Adabei Österreich
12.04.2026 14:15
Sie kannte Falco, alias Hans Hölzel, wie es nur ganz wenige Taten: Caroline Perron.
Sie kannte Falco, alias Hans Hölzel, wie es nur ganz wenige Taten: Caroline Perron.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Caroline Perron war jahrelang Model, ist Musikerin mit Leidenschaft und lebt seit mehr als einem Jahrzehnt in ihrer Wahlheimat Wien. Bis heute wird ihr Name mit dem von Falco in Verbindung gebracht, denn sie war die letzte Freundin der Musik-Legende. MIt der „Krone“ erinnert sie sich. 

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„Krone“: Liebe Frau Perron, Sie haben Falco 1996 in der Dominikanischen Republik kennengelernt. Was war Ihr erster Eindruck von ihm?
Caroline Perron: Zuerst einmal wusste ich nicht, dass er berühmt war. Das habe ich erst erfahren, als ich das erste Mal nach Wien gekommen bin. Er sagte mir nur, er sei Songwriter. Als ständig Menschen Autogramme von ihm wollten, bin ich skeptisch geworden. 

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