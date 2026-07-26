Surreale „Carmen“ eröffnet Salzburger Opernreigen

„Sie glaubt an die Freiheit und fürchtet sich nicht vor dem Tod. Ihr ist wichtiger, bei sich selbst zu bleiben.“ Mit seiner selbstbewussten und kompromisslos liebenden „Carmen“ hat Georges Bizet eine Opernfigur geschaffen, die jede Generation neu dazu einlädt, sich am eigenen Frauenbild und an der Betriebstemperatur zwischen den Geschlechtern abzuarbeiten. Die aus Argentinien stammende Choreografin Gabriela Carrizo zeigt ab heute ihre Bestandsaufnahme davon in Salzburg – in einer mehrfach außergewöhnlichen Produktion im Großen Festspielhaus.