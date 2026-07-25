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Nach Polizeikontrolle

Hey Baby, das war richtig knapp für DJ Ötzi

Adabei Österreich
25.07.2026 06:00
Frohnatur und Publikumsliebling DJ Ötzi letztlich gut und rechtzeitig angekommen bei „Austria ...
Frohnatur und Publikumsliebling DJ Ötzi letztlich gut und rechtzeitig angekommen bei „Austria goes Zrce“.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Norman Schenz
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Norman Schenz und Mario Ruhmanseder

Der Chartsstar reist aktuell durch viele Länder, tritt mit allen seinen Hits auf. Auch zog es Top-Star DJ Ötzi im Zuge dessen zum Festival „Austria goes Zrce“, wo es gleich nach der Ankunft zu einer unliebsamen Ankunfts-Überraschung kam.

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Zum Schluss konnten backstage alle darüber lachen. So auch Austro-Magier Nikolaus Fortelni, der alle Künstler mit seiner Magie unterhält, als er und alle anderen Beteiligten diese Geschichte von DJ Ötzi, alias Gerry Friedle (55) hörten. Doch Hand aufs Herz, es war zeitlich auch wirklich ziemlich knapp, bevor es mit seinem Hit-Feuerwerk beim Top-Festival „Austria goes Zrce“ in Kroatien losging.

Passagier Ötzi in der Kontrolle
Kein Wunder, immerhin jettet der beliebte Chartsstar aktuell für alle seine Konzertauftritte durch halb Europa. Nach dem Touchdown auf kroatischem Boden ging es dann per Shuttle gleich in Richtung Festivalgelände – wenn da nicht eine Polizeikontrolle gewesen wäre. Dass die dann auch noch länger dauerte, das konnte ja wirklich keiner ahnen. Vor allem als es dann zuletzt fast noch richtig knapp mit seiner Konzert-Startzeit wurde.

Es gab viel Gespächs- stoff auch Backstage : Hitliebling DJ Ötzi mit Magier Nikolaus Fortelni.
Es gab viel Gespächs- stoff auch Backstage : Hitliebling DJ Ötzi mit Magier Nikolaus Fortelni.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
DJ Ötzi heizte mit allen seinen Hits den Festivalbesuchern ein.
DJ Ötzi heizte mit allen seinen Hits den Festivalbesuchern ein.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Doch irgendwann ist auch die langwierigste Anhaltung vorbei – bei der Ötzi letztlich nur Passagier warund so hüpfte er rechtzeitig auf die Bühne. Zur Freude der Fans und der Veranstalter, die wieder ein tolles Konzertfest auf die Beine stellten . . .Hey Baby, das war richtig knapp.

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