Hey Baby, das war richtig knapp für DJ Ötzi

Passagier Ötzi in der Kontrolle

Kein Wunder, immerhin jettet der beliebte Chartsstar aktuell für alle seine Konzertauftritte durch halb Europa. Nach dem Touchdown auf kroatischem Boden ging es dann per Shuttle gleich in Richtung Festivalgelände – wenn da nicht eine Polizeikontrolle gewesen wäre. Dass die dann auch noch länger dauerte, das konnte ja wirklich keiner ahnen. Vor allem als es dann zuletzt fast noch richtig knapp mit seiner Konzert-Startzeit wurde.