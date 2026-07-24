Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pensionsdatum nun fix

Toni Faber muss aus Dienstwohnung ausziehen

Wien
24.07.2026 09:42
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Wiens beliebter Dompfarrer Toni Faber geht in Pension. Nun steht das Datum fest, mit dem Faber sein Amt zur Verfügung stellt. Auch ein Umzug steht an, denn aktuell bewohnt der Dompfarrer 100 Quadratmeter im Dachgeschoss mit Blick auf den „Steffl“. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach 30 Jahren im Amt geht Wiens Dompfarrer in Pension – wir berichteten. Oder genauer gesagt wird er „sein Amt zur Verfügung stellen“, wie die Erzdiözese Wien am Freitag bestätigte. Dazu hatte es wochenlange Gespräche mit dem neuen Wiener Erzbischof Josef Grünwidl gegeben. Nun steht fest: Faber geht mit 31. August 2027, die Suche nach einem Nachfolger wird im Bälde anlaufen.  

Dompfarrer Toni Faber verabschiedet sich mit 1. September 2027 in Pension. Auch die schicke ...
Dompfarrer Toni Faber verabschiedet sich mit 1. September 2027 in Pension. Auch die schicke Dienstwohnung muss er räumen.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Vom Dompfarrer zum „City-Seelsorger“?
Wie und ob sich Wiens wohl prominentester Hirte dann um die Schäfchen weiter kümmern wird, ist noch ganz fix. Zumindest die 100-Quadratmeter-Dachgeschosswohnung im Curhaus muss Faber räumen - auch weil in dieser Bad und Schlafzimmer nur über eine 19-stufige Treppe erreichbar sind. Also nicht wirklich "seniorengerecht".

Allerdings steht ihm künftig eine neu renovierte, wenn auch etwas kleinere Bleibe in der Wiener Innenstadt zur Verfügung – was den kolportierten Gerüchten, Faber könnte sich weiterhin um eine Art „City-Seelsorge“ kümmern, Nahrung gibt. Von der Erzdiözese heißt es dazu, man habe sich „in gutem Einvernehmen“ geeinigt. Faber bleibe auch nach seiner Pensionierung „aktiver Priester und Seelsorger im herausfordernden Umfeld der City-Pastoral“, so der Sprecher der Erzdiözese, Michael Prüller, laut „Kathpress“. Faber sei zudem „frei, sich darüber hinaus neuen Aufgaben zu widmen“.

Lesen Sie auch:
Der Abgang von Toni Faber ist nun offiziell besiegelt – er wird der Kirche aber natürlich ...
Abschied vom Steffl
Jetzt offiziell: Entscheidung um Faber gefallen
23.05.2026
Großes Echo auf Ablöse
Dompfarrer Faber mit Freundin: „Recht hat er!“
15.05.2026
„Krone“-Kommentar
Das Provokante und das Geniale an Toni Faber
15.05.2026

Mit 65 Jahren steht Toni Faber der Ruhestand grundsätzlich zu – auch wenn in der katholischen Kirche viele Priester aufgrund des Personalmangels länger im Amt bleiben. Hätte man dem Dompfarrer die Entscheidung alleine überlassen, wäre dies wohl auch der Fall gewesen.

Doch Faber hatte zuletzt einmal mehr kirchlichen Staub aufgewirbelt, unter anderem mit öffentlichen Auftritten in weiblicher Begleitung und seinen Aussagen zum Zölibat. Sogar aus dem Vatikan soll es dem Vernehmen nach Unmutsäußerungen gegeben haben. 

„Chance, etwas anderes zu machen“
Dennoch gibt sich der Dompfarrer weiterhin diplomatisch. „Ich bin mit mir und dem Erzbischof im Reinen“, zitiert unter anderem die „Presse“ aus einem internen Schreiben an die Mitarbeiter Fabers: „Natürlich ist die Pensionierung früh. Aber andererseits ist es eine Chance, mit meinen Erfahrungen anderes zu machen.“ Für die Kirche, deren Mitgliederschwund hierzulande im wahrsten Sinne des Wortes amtlich ist, wäre es wohl nicht das schlechteste, den beliebten Wiener Pfarrer nicht komplett aufs Abstellgleis zu schicken. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
24.07.2026 09:42
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Toni Faber
Wien
Pension
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
16° / 24°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
16° / 25°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
15° / 23°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
15° / 24°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
15° / 24°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
124.185 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Wien
Nach Gewaltorgie: Biker schützen ganzes Grätzel
111.735 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Biker verbringen ihre Freizeit nun mitten am Cizekplatz in Wien-Donaustadt.
Oberösterreich
Auf Baustelle lagen Leichen von 120 jungen Männern
109.638 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen immer mehr menschliche Überreste zum Vorschein.
Innenpolitik
Van der Bellen: „Ich mach’ da nicht mit“
1841 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnt in Bregenz davor, es sich zu bequem zu machen.
Ausland
Video: Kooperieren Seenotretter mit Schleppern?
1080 mal kommentiert
Bilder vom 11. Mai sollen zeigen, wie Migranten unmittelbar von einem Boot in die Rettungsboote ...
Innenpolitik
Paukenschlag in ÖVP! Ruck muss gehen
756 mal kommentiert
Der ÖVP reicht es: Walter Ruck wird aus der Partei ausgeschlossen, wie die „Krone“ erfuhr. 
Mehr Wien
Horror-Crash auf Donau
So knapp entgingen 200 Passagiere der Katastrophe
Testergebnis da
Verdacht bestätigt: Wien versiegelt Asbest-Straßen
Pensionsdatum nun fix
Toni Faber muss aus Dienstwohnung ausziehen
Krone Plus Logo
Öklo-Wahnsinn
Wieder ein stilles Örtchen in Wien abgefackelt
Donauinsel Open Air
Rita Ora Live: Sexy Hits und Tränen bei Wien-Show
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf