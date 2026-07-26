Welche Freunderln reißt er mit in den Abgrund?

Heute fragt man sich, wen nimmt ein abstürzender Machtmensch wie Walter Ruck, wenn er alles zu verlieren droht, mit in den Abgrund. Da müssen jetzt manche bangen – vor allem seine Freunderln aus dem Biergarten und dem Weinkeller, wo man gemauschelt und sich das Maul über alles Mögliche und Unmögliche zerrissen hat.