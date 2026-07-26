Nächste Strafe: Jetzt meldet sich Hamilton zu Wort

Mit 45 Zählern Rückstand ist Hamilton aktuell erster WM-Verfolger von Mercedes-Star Kimi Antonelli, der ebenfalls eine Strafe kassierte, weil er bei einer Gelb-Phase nicht ausreichend vom Gas gegangen war. „Ich versuche immer, positiv zu bleiben – im Sport geht es immer um Höhen und Tiefen, aber auch um die kleinen Dinge dazwischen. Jeder Punkt zählt – und man muss jede Chance nutzen. Nach drei Strafen an drei Wochenenden wird es jedoch langsam schwierig, diese positive Einstellung beizubehalten“, hadert Hamilton.