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„Es lief alles schief“

Nächste Strafe: Jetzt meldet sich Hamilton zu Wort

Formel 1
26.07.2026 07:24
Lewis Hamilton wurde mit einer Rückversetzung um drei Startplätze bestraft.
Lewis Hamilton wurde mit einer Rückversetzung um drei Startplätze bestraft.(Bild: EPA/Zsolt Czegledi)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Lewis Hamilton hat nach dem Qualifying in Ungarn die nächste Strafe in der laufenden Formel-1-Saison kassiert. Ein Umstand, der dem Ferrari-Piloten Kopfzerbrechen bereitet: „Manchmal hat man einfach kein Glück. Wieder ein Wochenende, an dem ich mich während aller Trainingssitzungen großartig gefühlt habe, aber dann ist einfach alles schiefgelaufen!“

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Strafe wegen „unnötiger Behinderung“ von Oscar Piastri – so lautete das Urteil der FIA am Samstagabend. Hamilton wurde mit einer Rückversetzung um drei Startplätze bestraft. „Ich habe gedacht, jeder hat seine Runde bereits beendet“, so der 41-Jährige. Ein Rückschlag für den Rekordchampion!

Es sei „extrem frustrierend, so nah an der Pole-Position dran zu sein und dann von Platz 5 zu starten“, schreibt Hamilton via Instagram.

Mit 45 Zählern Rückstand ist Hamilton aktuell erster WM-Verfolger von Mercedes-Star Kimi Antonelli, der ebenfalls eine Strafe kassierte, weil er bei einer Gelb-Phase nicht ausreichend vom Gas gegangen war. „Ich versuche immer, positiv zu bleiben – im Sport geht es immer um Höhen und Tiefen, aber auch um die kleinen Dinge dazwischen. Jeder Punkt zählt – und man muss jede Chance nutzen. Nach drei Strafen an drei Wochenenden wird es jedoch langsam schwierig, diese positive Einstellung beizubehalten“, hadert Hamilton.

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„Wir sind konkurrenzfähig“
Dennoch herrscht große Zuversicht für das Rennen am Hungaroring am Sonntag (15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker). „Das Auto fühlt sich immer besser an und wir sind konkurrenzfähig“, betont Hamilton, der nach seiner Strafe nun jedoch eine Aufholjagd benötigt.

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