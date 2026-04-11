Was Stromerzeugung und Ackerbau gemein haben

„Von der Hand in den Mund“ oder „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“: Diese zwei Konzepte – das eine älter, das andere jünger – lassen sich nicht nur auf Ackerbau und damit Ernährung anwenden, sondern auch auf derzeit weit Virulenteres: die Stromerzeugung. Naturwissenschaftler Christian Mähr zieht spannende Parallelen ...
Das jüngere Konzept ist das der Landwirtschaft. Sie soll vor 14.000 Jahren im Nahen Osten begonnen haben. Und schon damals stellte sich das Grundproblem: Bedarf und Produktion stimmen zeitlich nicht überein. Man sät, später erntet man. Bis dahin gibt der Acker aber nichts her. In der Zeit des Wachsens hat man nichts zu essen. Zur Erntezeit ist es umgekehrt. Da ist mit einem Mal ein ganzer Haufen Essbares da, das den aktuellen Bedarf weit übersteigt. Die Lösung erscheint so simpel, dass man heute nicht mehr versteht, welche mentale Neuorientierung das erfordert haben mag.
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