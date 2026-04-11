Was Stromerzeugung und Ackerbau gemein haben

Das jüngere Konzept ist das der Landwirtschaft. Sie soll vor 14.000 Jahren im Nahen Osten begonnen haben. Und schon damals stellte sich das Grundproblem: Bedarf und Produktion stimmen zeitlich nicht überein. Man sät, später erntet man. Bis dahin gibt der Acker aber nichts her. In der Zeit des Wachsens hat man nichts zu essen. Zur Erntezeit ist es umgekehrt. Da ist mit einem Mal ein ganzer Haufen Essbares da, das den aktuellen Bedarf weit übersteigt. Die Lösung erscheint so simpel, dass man heute nicht mehr versteht, welche mentale Neuorientierung das erfordert haben mag.