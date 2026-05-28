Rauch auf Boot: Seepolizei rettet Ehepaar

Der Zwischenfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13 Uhr unweit der Lochauer Hafenanlage. Bei der Landesleitzentrale war zuvor die Meldung über ein qualmendes Motorboot eingegangen. Eine Streife der Wasserpolizei konnte das Boot in weiterer Folge rasch orten.
Vier Boote im Einsatz
Das an Bord befindliche Ehepaar wurde von den Beamten auf das Polizeiboot evakuiert und sicher zurück ans Ufer gebracht. Beide Personen blieben unverletzt. Da die Rauchentwicklung nur geringfügig war, mussten die alarmierten Bootsmannschaften der Feuerwehren Hard und Bregenz Stadt keine Löschmaßnahmen setzen.
Das defekte Motorboot wurde von der Feuerwehr abgeschleppt. Insgesamt standen zwanzig Kräfte von Polizei, Wasserrettung und Feuerwehr im Einsatz.
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