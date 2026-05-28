Rauch auf Boot: Seepolizei rettet Ehepaar

Vier Boote im Einsatz

Das an Bord befindliche Ehepaar wurde von den Beamten auf das Polizeiboot evakuiert und sicher zurück ans Ufer gebracht. Beide Personen blieben unverletzt. Da die Rauchentwicklung nur geringfügig war, mussten die alarmierten Bootsmannschaften der Feuerwehren Hard und Bregenz Stadt keine Löschmaßnahmen setzen.