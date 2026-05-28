Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bildungspolitik

Für Landesregierung hagelt es „Nicht genügend“

Vorarlberg
28.05.2026 15:05
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: P. Huber)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die schwarz-blaue Koalition will Eltern abstrafen, die sich nicht ausreichend um den Spracherwerb ihrer Kinder kümmern – für diesen Vorschlag kassierte die Vorarlberger Landesregierung harsche Kritik. 

0 Kommentare

Dass die Opposition in ihrer Kritik generell nicht unbedingt zimperlich agiert, ist bekannt. Nun aber fahren die Grünen verbal schwere Geschütze auf und diagnostizieren der schwarz-blauen Koalition steinzeitliches Agieren. Auch die Sozialdemokraten sind empört über den Vorstoß von Schwarz-Blau, doch worum gehts?

Die Landesregierung hat im bildungspolitischen Ausschuss einen Antrag beschlossen, der Strafmaßnahmen für Eltern vorsieht, die Kinder mit Sprachförderbedarf nicht ausreichend in ihrem Spracherwerb fördern.  „Sanktionen für Eltern helfen keinem einzigen Kind. Kinder sollten ausreichend unterstützt werden. Und genau dort kürzt die schwarz-blaue Landesregierung – bei Assistenzstunden und bei wichtigen Projekten, die dem Spracherwerb förderlich sind“, ärgert sich die Grüne Bildungssprecherin Eva Hammerer. Sie unterstellt Schwarz-Blau „schwarze Pädagogik“. Statt Reformwille herrsche steinzeitliches Denken, das jeden Vorstoß in Richtung moderne und leistungsstarke Schule ersticke. 

„Das ist reine Show-Politik“
Ähnlich tönt es von den Sozialdemokraten. Die Landesregierung würde den Eindruck erwecken, dass sich viele Eltern weigern würden, bei der Sprachförderungen ihrer Kinder mitzuhelfen. Dabei gibt es gar keine konkreten Zahlen dazu, wie eine entsprechende Anfragebeantwortung ergeben hat. „ÖVP und FPÖ reden von einem großen Problem, können aber nicht einmal sagen, wie groß dieses Problem überhaupt ist. Die zuständige ÖVP-Landesrätin bestätigt selbst, dass entsprechende Daten gar nicht genau erfasst werden. Trotzdem wird laut nach strengeren Strafen gerufen“, kritisiert SPÖ-Bildungssprecherin Manuela Auer. Das sei reine Show-Politik. 

Besonders heftig fiel die Kritik an dieser Maßnahme wohl auch deshalb aus, weil das Land erst vor Kurzem Gemeinden Gelder für Zusatzpersonal in den Kindergärten gestrichen hat.   

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
28.05.2026 15:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
15° / 25°
Symbol wolkenlos
Bludenz
16° / 29°
Symbol heiter
Dornbirn
17° / 28°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
15° / 28°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Der bewaffnete Arm der Hamas (Bild) hat laut israelischen Angaben seinen neuen Chef verloren.
War eine Woche im Amt
Israels Militär tötete neuen Hamas-Chef
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
153.878 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
105.323 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Österreich
1673 Jahre! Österreicher stirbt in Thailand-Haft
93.384 mal gelesen
Das Bundeskriminalamt und die thailändischen Behörden konnten einen auch bei uns vorbestraften ...
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1478 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Außenpolitik
Storm-Shadow-Raketen schlagen in Russland ein
1001 mal kommentiert
Links ist ein aktuelles Bild aus Sewastopol zu sehen, rechts aus Woronesch.
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
952 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Mehr Vorarlberg
Bildungspolitik
Für Landesregierung hagelt es „Nicht genügend“
Einsatz in Nenzing
Vergessener Reis löst Feuerwehreinsatz aus
Ermittlungserfolg
Attacke auf 16-Jährige: Mann (35) in Haft
Soziales Engagement
Kinderdorf: Hilfe für 6500 Kinder in Vorarlberg
Ländle sehr beliebt
Wintersaison: Über 5 Millionen Nächtigungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf