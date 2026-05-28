Für Landesregierung hagelt es „Nicht genügend“

„Das ist reine Show-Politik“

Ähnlich tönt es von den Sozialdemokraten. Die Landesregierung würde den Eindruck erwecken, dass sich viele Eltern weigern würden, bei der Sprachförderungen ihrer Kinder mitzuhelfen. Dabei gibt es gar keine konkreten Zahlen dazu, wie eine entsprechende Anfragebeantwortung ergeben hat. „ÖVP und FPÖ reden von einem großen Problem, können aber nicht einmal sagen, wie groß dieses Problem überhaupt ist. Die zuständige ÖVP-Landesrätin bestätigt selbst, dass entsprechende Daten gar nicht genau erfasst werden. Trotzdem wird laut nach strengeren Strafen gerufen“, kritisiert SPÖ-Bildungssprecherin Manuela Auer. Das sei reine Show-Politik.