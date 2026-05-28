Vergessener Reis löst Feuerwehreinsatz aus

Kopfhörer schirmten Bewohner ab

Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Nenzing waren bereits wenige Minuten später vor Ort. Da die Eingangstür versperrt war, stiegen die Florianis über eine Terrassentür ein. Im Inneren bot sich ihnen ein unerwartetes Bild: Der Bewohner lag mit Kopfhörern auf der Couch und schlief tief und fest, durch die Wohnung zogen dichte Rauchschwaden.