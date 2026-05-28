Vergessener Reis löst Feuerwehreinsatz aus

Gegen 22 Uhr schreckte der durchdringende Ton eines Rauchmelders mehrere Bewohner einer Wohnanlage in Nenzing aus ihrer Abendruhe. Der Alarm war eindeutig aus einer der Wohnungen zu hören. Da auf wiederholtes Klopfen und Rufen an der Tür niemand öffnete, verständigten die besorgten Nachbarn umgehend die Einsatzkräfte, zumal sie auch leichten Rauchgeruch wahrnahmen.
Kopfhörer schirmten Bewohner ab
Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Nenzing waren bereits wenige Minuten später vor Ort. Da die Eingangstür versperrt war, stiegen die Florianis über eine Terrassentür ein. Im Inneren bot sich ihnen ein unerwartetes Bild: Der Bewohner lag mit Kopfhörern auf der Couch und schlief tief und fest, durch die Wohnung zogen dichte Rauchschwaden.
Glück im Unglück und viele Helfer
Die Ursache für die starke Rauchentwicklung war schnell gefunden: Auf dem eingeschalteten Herd stand ein Topf mit Reis, dieser war bereits komplett angebrannt und verkohlt. Ein offenes Feuer war zum Glück nicht ausgebrochen, sodass größerer Schaden verhindert werden konnte.
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