Attacke auf 16-Jährige: Mann (35) in Haft

Nach einem Angriff auf eine Jugendliche in Dornbirn in Vorarlberg am vergangenen Freitag konnte nun ein Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Der 35-jährige Mann wurde in der Nacht auf Mittwoch festgenommen. Das Opfer hatte sich mit Pfefferspray erfolgreich zur Wehr gesetzt.
Zugetragen hatte sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitag gegen 22.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Dr.-Anton-Schneider-Straße mit dem Edlach-Weg. Eine 16-Jährige war dort auf Höhe der Fahrradunterführung von einem Unbekannten wie aus dem Nichts attackiert worden. Dieser fügte ihr mit einem spitzen Gegenstand mehrere oberflächliche Verletzungen im Bauchbereich zu.
Verdächtiger ausgeforscht
Dem Mädchen gelang es glücklicherweise, den Angreifer mit einem Pfefferspray in die Flucht zu schlagen. Sie wurde von der Rettung zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber noch am selben Abend wieder verlassen.
Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei einen 35-jährigen Mann als Tatverdächtigen ausgeforscht. Er wurde in der Nacht auf Mittwoch festgenommen und anschließend in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.
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