Attacke auf 16-Jährige: Mann (35) in Haft

Zugetragen hatte sich der Vorfall bereits am vergangenen Freitag gegen 22.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Dr.-Anton-Schneider-Straße mit dem Edlach-Weg. Eine 16-Jährige war dort auf Höhe der Fahrradunterführung von einem Unbekannten wie aus dem Nichts attackiert worden. Dieser fügte ihr mit einem spitzen Gegenstand mehrere oberflächliche Verletzungen im Bauchbereich zu.