Disneyland: Wie Elsa, Olaf & Co. „lebendig“ werden

Maëva Arlandis: Die künstlerische Leitung legt fest, welche Geschichte wir wie erzählen, welche Figur wir zeigen und welche Bewegung sie machen soll. Dann komme ich ins Spiel und schaue, wie wir das realisieren. Es folgt ein langer Designprozess, in dem wir die Audio-Animatronic-Figuren zum Funktionieren bringen und sicherstellen, dass sie robust und gut zu warten sind. Am Ende probieren wir alles. Disney Imagineering hat langjährige Erfahrung, das schnell und effizient umzusetzen.