Disneyland: Wie Elsa, Olaf & Co. „lebendig“ werden

Maëva Arlandis hat als Teil der Disney Imagineers die beliebten Helden aus dem Disney-Animationsfilm „Die Eiskönigin“ – im Disneyland Paris „zum Leben erweckt“. Im Interview mit der „Krone“ verrät die Ingenieurin, wie die Roboterfiguren entstehen und warum sie so real erscheinen.
„Krone“: Maëva, wie entsteht eine Figur?
Maëva Arlandis: Die künstlerische Leitung legt fest, welche Geschichte wir wie erzählen, welche Figur wir zeigen und welche Bewegung sie machen soll. Dann komme ich ins Spiel und schaue, wie wir das realisieren. Es folgt ein langer Designprozess, in dem wir die Audio-Animatronic-Figuren zum Funktionieren bringen und sicherstellen, dass sie robust und gut zu warten sind. Am Ende probieren wir alles. Disney Imagineering hat langjährige Erfahrung, das schnell und effizient umzusetzen.
Wie ist es, wenn die Audio-Animatronics, an denen du gearbeitet hast, dann zum Leben erwachen?
Wenn die Figur aus dem Animationsfilm vor dir steht und sich bewegt, ist das ein sehr emotionaler Moment. Und es wächst die Vorfreude, alles fertigzustellen, damit die Gäste es erleben können.
Was war die größte Herausforderung bei den Figuren aus „Frozen“?
Bei einem Film wie diesem sind die Erwartungen der Gäste, besonders der Kinder, hoch, weil sie die Geschichte gut kennen. Man soll die Figuren sofort erkennen, ihre Bewegungen sollen genau wie im Film sein. Die Animatronics in der Attraktion haben z. B. sehr ausdrucksstarke Köpfe mit je 16 Motoren, man erkennt sogar Wangen- und Augenbrauenbewegungen.
Warum ist es für dich besonders, bei Disney zu arbeiten?
Ich hatte das Glück, als Kind den Park zu besuchen. Hier zu arbeiten, macht mich sehr stolz. Und einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass Gäste Erinnerungen sammeln, die ein Leben lang bleiben, ist etwas sehr Schönes.
Dein nächstes Projekt?
Als Teil von Disney Imagineering Paris arbeite ich an der weltweit ersten „König der Löwen“-Attraktion mit. Es ist spannend, etwas ganz Neues zu erschaffen.
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