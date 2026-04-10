Drei Österreicher-Hotspots wollen sich verändern

Padel-Plätze in Jesolo

Jesolo investiert rund zehn Millionen Euro in die Modernisierung des Strandbereichs zwischen Piazza Brescia und Piazza Mazzini. Geplant sind neue Padel-Plätze, Fitnessbereiche und betreute Spielzonen für Kinder sowie neue Promenaden. Gastronomiebetriebe werden erweitert und erhalten Dachterrassen für Veranstaltungen. Diese Maßnahmen sollen den Ort ganzjährig attraktiv machen. Die hohe Auslastung von rund 90 Prozent in den Hotels zu Ostern war bereits ein erstes positives Signal für die Betreiber.