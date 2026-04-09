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Weltweite Spannungen: Urlaub in der Nähe boomt!

Wirtschaft
09.04.2026 22:00
Zuletzt gab es beim Anbieter Dertour ein Buchungsplus nach Österreich von 33 Prozent.
Zuletzt gab es beim Anbieter Dertour ein Buchungsplus nach Österreich von 33 Prozent.(Bild: Gert Perauer)
Porträt von Vergil Siegl
Porträt von krone.at
Von Vergil Siegl und krone.at

Der Sommer 2026 dürfte zum Sommermärchen für Urlaubsziele vor der Haustür werden. Denn wegen der unsicheren Lage im Nahen Osten – Stichwort Iran-Konflikt – zieht es die Österreicher jetzt wieder verstärkt nach Italien, Kroatien und auch ins eigene Land.

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„Die Leute wollen Sicherheit, Planbarkeit und keine langen Anreisen mit Umsteigen“, sagt Martin Fast, Geschäftsführer von Dertour Austria (Billa Reisen), dem nach der TUI zweitgrößten Reiseveranstalter am heimischen Markt. Das Motto für viele Kunden lautet also offenbar: Stabilität schlägt Exotik und Risiko.

Buchungszahlen sprechen klare Sprache
Tatsächlich sprechen die jüngsten Buchungszahlen eine klare Sprache: In den vergangenen sechs Wochen, seit Beginn des Iran-Kriegs, verzeichnete Dertour ein Plus von 33 Prozent bei Urlaubsbuchungen in Österreich, 28 Prozent in Italien und 18 Prozent in Kroatien im Vergleich zum Vorjahr.

Zuletzt gab es beim Anbieter Dertour ein Buchungsplus nach Italien von 28 Prozent.
Zuletzt gab es beim Anbieter Dertour ein Buchungsplus nach Italien von 28 Prozent.(Bild: EPA/Giuseppe Catuogno)

Griechenland hingegen schwächelt leicht, weil viele Reisende insbesondere Kreta aufgrund des dort in Souda befindlichen US-Militärstützpunkts meiden. Auch Zypern ist weniger gefragt.

Zitat Icon

Die Leute wollen Sicherheit, Planbarkeit und keine langen Anreisen mit Umsteigen. Sie wollen weg, aber nicht ins Ungewisse.

Dertour-Geschäftsführer Martin Fast

Bei den Fernzielen steigen die Buchungen zu Destinationen wie der Dominikanischen Republik, Mexiko, Jamaika oder Südafrika. „Die Leute wollen weg, aber nicht ins Ungewisse“, sagt Fast.

Spendable Urlaubsgäste

  • Reisende aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien gehören mit durchschnittlichen Tagesausgaben (ohne An- und Abreise) von 531 Euro bzw. 491 Euro pro Person laut Tourismusmarketing-Organisation Österreich Werbung zu den ausgabenfreudigsten. Das gilt auch für Gäste aus China mit im Schnitt 492 Euro.
  • Zum Vergleich: Urlauber aus Österreich geben täglich 179 Euro aus.

Bulgarien als Überraschungssieger
Der Überraschungssieger ist heuer aber Bulgarien: Die Buchungen haben sich fast verdoppelt. Der Grund: gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und kurze Flugzeiten.

Iran-Krieg wirft auch Schatten auf Tourismus in Österreich
Der Krieg im Nahen Osten hinterlässt aber auch Spuren im heimischen Tourismus. Bei den arabischen Urlaubern sowie bei Gästen aus Israel und Fernost kam es laut Österreichischer Hotelvereinigung bereits zu ersten Stornos. Bei diesen Reisenden sind normalerweise vor allem Wien, Salzburg und auch Tirol beliebt – mit starken regionalen Unterschieden. Ein Hotspot für arabische Touristen ist beispielsweise Zell am See. 

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