Weltweite Spannungen: Urlaub in der Nähe boomt!

Iran-Krieg wirft auch Schatten auf Tourismus in Österreich

Der Krieg im Nahen Osten hinterlässt aber auch Spuren im heimischen Tourismus. Bei den arabischen Urlaubern sowie bei Gästen aus Israel und Fernost kam es laut Österreichischer Hotelvereinigung bereits zu ersten Stornos. Bei diesen Reisenden sind normalerweise vor allem Wien, Salzburg und auch Tirol beliebt – mit starken regionalen Unterschieden. Ein Hotspot für arabische Touristen ist beispielsweise Zell am See.