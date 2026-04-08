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So reagiert die AUA

Wird in der Feuerpause der Nahe Osten angeflogen?

Ausland
08.04.2026 13:45
Die Austrian Airlines bietet derzeit keine Flüge nach Israel an.
Die Austrian Airlines bietet derzeit keine Flüge nach Israel an.(Bild: Austrian Airlines/DBS)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Die zweiwöchige Waffenruhe zwischen dem Iran sowie den USA und Israel bietet die Gelegenheit, einigermaßen sicher in den Nahen Osten zu fliegen. Ob die Austrian Airlines tatsächlich zu ihren Flugplänen zurückkehrt, verrät eine Anfrage der Krone+-Redaktion.

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Seit dem amerikanisch/israelischen Angriff auf den Iran wurden die Flüge der Austrian Airlines in den Nahen Osten ausgesetzt. Ein aktuelles Bild des Flugraumes über der Region zeigt, dass die Fluglinie mit dieser Entscheidung nicht alleine dasteht. Selbst Stunden nach dem Eintreten der Waffenruhe sind über dem Luftraum (siehe Bild unten) noch keine Flugzeuge zu sehen. 

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