So reagiert die AUA
Wird in der Feuerpause der Nahe Osten angeflogen?
Die zweiwöchige Waffenruhe zwischen dem Iran sowie den USA und Israel bietet die Gelegenheit, einigermaßen sicher in den Nahen Osten zu fliegen. Ob die Austrian Airlines tatsächlich zu ihren Flugplänen zurückkehrt, verrät eine Anfrage der Krone+-Redaktion.
Seit dem amerikanisch/israelischen Angriff auf den Iran wurden die Flüge der Austrian Airlines in den Nahen Osten ausgesetzt. Ein aktuelles Bild des Flugraumes über der Region zeigt, dass die Fluglinie mit dieser Entscheidung nicht alleine dasteht. Selbst Stunden nach dem Eintreten der Waffenruhe sind über dem Luftraum (siehe Bild unten) noch keine Flugzeuge zu sehen.
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