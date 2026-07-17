Verstappen genervt: „Es gibt nichts zu sagen“

„In letzter Zeit haben wir zu viel liegen lassen. Das darf ab diesem Wochenende nicht mehr passieren. Zuverlässigkeitsprobleme haben uns Punkte gekostet, und das können wir uns in einer so hart umkämpften Weltmeisterschaft nicht leisten“, sagte Wolff. Der Wiener erwartet weiterhin harte Gegenwehr von Ferrari. „Sie waren in Silverstone ein starker Konkurrent und ich denke, damit müssen wir für den Rest der Saison rechnen“, sagte der Mercedes-Boss. Eine besondere Herausforderung auf der Strecke in Spa sei das Energiemanagement, so Wolff. Um die vorhandene Performance der Autos in Punkte umzuwandeln, müsse aber unbedingt auch die nötige Zuverlässigkeit gewährleistet sein.