Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Transfer-Coup

Neuer Klub für Austria-Legende Philipp Hosiner!

Fußball National
17.07.2026 06:49
Philipp Hosiner (li.) will es noch einmal wissen.
Philipp Hosiner (li.) will es noch einmal wissen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der FCM Traiskirchen landet kurz vor Saisonbeginn einen echten Transfer-Coup! Mit Austria-Legende Philipp Hosiner schließt sich ein ehemaliger österreichischer Teamspieler dem Regionalligisten an und bringt reichlich Erfahrung mit.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der 37-jährige Torjäger spielte zuletzt für die Young Violets und verbuchte in der vergangenen Saison in 25 Spielen zehn Tore und zwei Assists. Insgesamt erzielte Hosiner in drei Spielzeiten für die Young Violets 45 Tore in 50 Spielen.

Meister und Torschützenkönig
Die erfolgreichste Phase seiner Karriere erlebte Hosiner in der Saison 2012/13 bei der Wiener Austria. Mit 32 Treffern sicherte er sich die Torjägerkrone der Bundesliga und hatte maßgeblichen Anteil am Meistertitel der Veilchen. Im ÖFB-Trikot lief er insgesamt fünf Mal auf. Zudem spielte Hosiner auch in Deutschland und Frankreich.

Neues Kapitel
Nach dem Ende seiner Profikarriere schlägt Hosiner nun ein neues Kapitel auf. Ab Mitte August wird der Routinier beim FCM Traiskirchen ins Mannschaftstraining einsteigen und seine Erfahrung sowohl auf als auch neben dem Platz einbringen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
17.07.2026 06:49
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
137.916 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Forum
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
118.405 mal gelesen
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
106.821 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1523 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
795 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Kolumnen
Steuerzahler blecht teure Kanzler-Reisen
759 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Fußball National
Sport Tv Logo
WAC-Neuzugang Behounek
„Haben da mehr Qualität als andere Bundesligisten“
Transfer-Coup
Neuer Klub für Austria-Legende Philipp Hosiner!
Dienstag Europacup
Sturm Graz startet mit vielen „Fragezeichen“
Sport Tv Logo
Legionär im Anflug:
Der GAK scheint seinen Abräumer gefunden zu haben!
Conference League
Rapids erstes Pflichtspiel findet in Andorra statt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf