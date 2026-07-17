Neuer Klub für Austria-Legende Philipp Hosiner!

Meister und Torschützenkönig

Die erfolgreichste Phase seiner Karriere erlebte Hosiner in der Saison 2012/13 bei der Wiener Austria. Mit 32 Treffern sicherte er sich die Torjägerkrone der Bundesliga und hatte maßgeblichen Anteil am Meistertitel der Veilchen. Im ÖFB-Trikot lief er insgesamt fünf Mal auf. Zudem spielte Hosiner auch in Deutschland und Frankreich.