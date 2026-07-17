Neuer Klub für Austria-Legende Philipp Hosiner!

Der FCM Traiskirchen landet kurz vor Saisonbeginn einen echten Transfer-Coup! Mit Austria-Legende Philipp Hosiner schließt sich ein ehemaliger österreichischer Teamspieler dem Regionalligisten an und bringt reichlich Erfahrung mit.
Der 37-jährige Torjäger spielte zuletzt für die Young Violets und verbuchte in der vergangenen Saison in 25 Spielen zehn Tore und zwei Assists. Insgesamt erzielte Hosiner in drei Spielzeiten für die Young Violets 45 Tore in 50 Spielen.
Meister und Torschützenkönig
Die erfolgreichste Phase seiner Karriere erlebte Hosiner in der Saison 2012/13 bei der Wiener Austria. Mit 32 Treffern sicherte er sich die Torjägerkrone der Bundesliga und hatte maßgeblichen Anteil am Meistertitel der Veilchen. Im ÖFB-Trikot lief er insgesamt fünf Mal auf. Zudem spielte Hosiner auch in Deutschland und Frankreich.
Neues Kapitel
Nach dem Ende seiner Profikarriere schlägt Hosiner nun ein neues Kapitel auf. Ab Mitte August wird der Routinier beim FCM Traiskirchen ins Mannschaftstraining einsteigen und seine Erfahrung sowohl auf als auch neben dem Platz einbringen.
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