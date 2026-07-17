Zwei amtierende Champions stehen zurecht im Finale

Argentinien gegen Spanien – klingt nach Endspiel und ist ein Endspiel. Der Weg ins Finale war unterschiedlich und trotzdem kann man die Lage vor dem Showdown nicht klar definieren. Im Krone WM-Studio bereiten wir euch auf das heiße Finish vor – das letzte Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel liegt übrigens schon 60 Jahre zurück!