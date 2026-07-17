Gesundheits-Irrsinn: Es wird munter weitergefaxt

Es ist gar keine große Meldung heute in der „Krone“ – dabei hätte man durchaus auch groß darüber berichten können, so unglaublich und letztlich erschreckend ist der Sachverhalt: Denn obwohl schon seit 14(!) Jahren daran gearbeitet wird, die Übermittlung von Gesundheitsdaten endlich ausschließlich über sichere Ende-zu-Ende -Verschlüsselung zu übertragen, wurde soeben verfügt, dass weiterhin Daten gefaxt werden können. Denn der Gesundheits-Ausschuss im Parlament hat erneut beschlossen, die Übergangsregelung noch einmal bis 30. Juni 2027 zu verlängern. Die Begründung aus dem zuständigen Staatssekretariat im Gesundheitsministerium: die technischen und organisatorischen Voraussetzungen seien noch nicht überall erfüllt. Auweia!
Gesundheits-Irrsinn mit Fax-Geräten
Wie illustriert man den Bericht über diesen Irrsinn in unserem Gesundheitswesen? Natürlich mit einem Faxgerät. Im Bildarchiv fand die junge Redaktionskollegin einige Fotos, war sich aber nicht ganz sicher und fragte bei älteren Kollegen nach, ob darauf tatsächlich ein echtes Faxgerät dargestellt sei? Ja, Treffer. Selbst hat die Kollegin in den mittleren Zwanzigern gar kein Bild, wie diese Dinger ausgesehen haben. Kein Wunder, sind die Apparate, die via (Stand-)Telefonleitung Seiten übertragen, überall längst ausgemistet. Überall? Nein, natürlich nicht. Im Gesundheitsbereich werden sie weiter gepflegt und gehegt. Aber von Ministeriumsseite wird ohnehin versichert, dass die Faxablöse das Ziel bleibe, „aber sie soll geordnet, sicher und ohne unnötige Mehrkosten passieren“. Wann wir in Österreich wohl dieses Ziel erreichen? Hoffentlich noch bevor die notwendigen Bestandteile für die antiquierten Geräte nicht mehr geliefert werden…
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