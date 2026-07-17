WM-Trikot von 1958 erzielte mehrere Millionen Euro

Das Weltmeister-Trikot von Brasiliens Fußball-Legende Pelé aus dem Jahr 1958 hat für mehrere Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Wie das traditionsreiche Auktionshaus Sotheby‘s mitteilte, wurde das blaue Jersey mit der gelben Nummer 10 für 4,88 Millionen Dollar (rund 4,3 Millionen Euro) versteigert.
Teurer war mit gut 8,1 Millionen Euro bisher nur das Fußball-Trikot von Diego Maradona, das dieser beim 2:1 Argentiniens im WM-Viertelfinale 1986 gegen England getragen hatte.
Auch dank Pelés Doppelpack im Finale von 1958 gegen Schweden (5:2) feierte die Seleção damals ihren ersten von fünf WM-Titeln. Sein Trikot soll er laut Angaben von Sotheby‘s seinem damaligen Teamkollegen Dida geschenkt haben, der die Nummer 10 zuvor getragen hatte. Demnach wanderte es 1993 aus dem Besitz von Didas Familie in ein Museum zu Ehren von Pelés Mitspieler.
Erstmals öffentlich versteigert wurde es 2004 bei Christie‘s, in den folgenden zwei Jahrzehnten wurde es der Öffentlichkeit aber nicht mehr präsentiert. Pelé war Ende 2022 im Alter von 82 Jahren gestorben.
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