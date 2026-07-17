Mittelfinger gezeigt? Vorwürfe gegen Schuldirektor

Schülern soll Mittelfinger gezeigt worden sein

Doch was wird dem Schulchef eigentlich vorgeworfen? Unter anderem herrscht eine Schuluniform-Pflicht. Die Schülerinnen können dabei zwischen Hose oder Rock wählen. Doch: „Bei Veranstaltungen besteht der Herr Direktor darauf, dass die Schülerinnen ausschließlich Rock tragen“, beschwert sich ein Vater. Und weiter: Kurz vor der Matura soll der Schulleiter von Maturanten erwartet haben, bei einer Veranstaltung mitzuhelfen. Auf deren Bitte, das nicht tun zu müssen, weil sie die Zeit fürs Lernen benötigen, soll er durch den Gang gewütet haben, die Schüler als „asozial“ beschimpft und ihnen obendrein den Mittelfinger gezeigt haben.