Der Iran holte wieder zu Vergeltungsschlägen aus

Streit um Straße von Hormuz

Das iranische Militär griff wie schon in den vergangenen Nächten die Golfstaaten an. In Bahrain seien ein Hubschrauber-Standort und ein Aufklärungsflugzeug des US-Militärs ins Visier genommen worden, hieß es. In Kuwait war die Flugabwehr im Einsatz, um Drohnen und Raketen abzuwehren. Dort standen US-Radaranlagen und Raketenabschussrampen in Brand. Auch US-Anlagen in Jordanien sollen laut dem iranischen Sender Press TV Ziel gewesen sein. In Katar wurde ein Kind beim Einsatz der Flugabwehr von herabfallenden Trümmerteilen verletzt, wie das dortige Innenministerium mitteilte.