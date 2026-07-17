„Unbegreiflich!“ England rechnet mit Tuchel ab

„Absolut unbegreiflich“

Englands Legenden fanden deutliche Worte, rechneten vor allem mit dem Teamchef ab, der beim Stand von 1:0 drei Verteidiger eingewechselt und auf Fünferkette umgestellt hatte. Für den 80-maligen Nationalspieler Gary Lineker ist es „absolut unbegreiflich, dass man ausgerechnet gegen den besten Fußballspieler aller Zeiten die Taktik verfolgt, seine Spieler tief stehenzulassen.“ Auch bei Ex-Stürmer Wayne Rooney saß der Frust tief: „Wenn man Messi und Argentinien erlaubt, dass sie auf einen zustürmen, dann sucht man förmlich nach Ärger. Die Wechsel, die wir vorgenommen haben, haben uns nicht geholfen. Ich bin am Boden zerstört.“