Weltmeister bringt Trendsportart in den Pongau

Dreimal durfte Snowboarder Andreas Prommegger bei einer Weltmeisterschaft über die Goldmedaille jubeln. Das Herz des 45-Jährige schlägt aber auch für eine weitere Sportart. Diese versucht er jetzt in seiner Heimat St. Johann zu etablieren. Inspiration dafür holte er sich kürzlich auch in Spanien.
Andreas Prommegger ist vor allem für seine Erfolge mit dem Snowboard bekannt. Das Herz des dreifachen Weltmeisters schlägt aber auch für Padel Tennis. „Über Teamkollegen bin ich dazu gekommen. Es ist eine Sportart, die mir schon sehr taugt“, grinst der 45-Jährige.
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