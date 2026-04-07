Donald Trump und die Theorie vom „verrückten Mann“

Donald Trumps extreme Rhetorik mit lauten Schimpftiraden im Madman-Stil sollte das Mullah-Regime im Iran einschüchtern. Aber kann dieser Plan tatsächlich aufgehen?
Der US-Präsident hat dem Iran mit der Apokalypse gedroht, sollte das Regime nicht zu einem „Deal“ bereit sein. Trumps durchgeknallt klingenden „Ostergrüße“ scheinen für einige seiner politischen Gegner ein Beleg für fortschreitende Altersdemenz zu sein. Doch hinter der schockierenden Truth-Social-Schimpftirade mit den wüsten Drohungen, Brücken und Stromkraftwerke zu bombardieren, eine „eine ganze Zivilisation untergehen“ zu lassen, könnte stattdessen die Strategie eines seiner Vorgänger stehen.
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