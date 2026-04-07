Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“

Andernfalls will er Brücken und Kraftwerke im Iran zerstören lassen. Nun hat Trump gesagt, dass es auch ein Abkommen geben müsse, um den Krieg zu beenden. „Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen und nie wieder zurückkehren. Ich möchte nicht, dass das geschieht, aber es wird wahrscheinlich so kommen“, postete der US-Politiker auf seiner Plattform Truth Social. Zudem äußerte er die Hoffnung auf einen Umsturz durch die iranische Bevölkerung. „Jetzt, da wir einen vollständigen und totalen Regimewechsel haben, bei dem andere, klügere und weniger radikalisierte Köpfe den Ton angeben, kann vielleicht etwas revolutionär Wunderbares geschehen – wer weiß“, schrieb Trump weiter.